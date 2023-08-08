MasterChef Barbaros kimdir? 2023 MasterChef All Star Barbaros Yoloğlu nereli ve kaç yaşında?
MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna bu hafta dahil olan yarışmacı 2020 Finalisti Barbaros Yoloğlu oldu. Bu noktada gözler MasterChef Barbaros Yoloğlu'nun hayatı hakkında bilgilere çevrildi. İşte, "MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtına ilişkin bilgiler...
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın izleyicileri için "MasterChef Barbaros kimdir ve nereli?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, MasterChef Barbaros Yoloğlu'nun hayatına dair bilinmesi gerekenler...
MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
26 yaşındaki Barbaros Yoloğlu, Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapıyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı Spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.
Yarışmaya katılmadan 2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş ve 2020-2021 döneminin ikincisi olmuştur.