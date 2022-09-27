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Haberler Yemek Yapma Masterchef beyti kebabı tarifi! Beyti kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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Masterchef beyti kebabı tarifi! Enfes bir lezzet, yemelere doyamayacaksınız

Urfa'ya ait bir yemek olan beyti kebabı; Masterchef'in son bölümünde yarışmacılara ter döktürdü. Bu sayede, tekrar gündeme gelen lezzetli beyti kebabının yapımı biraz fedakarlık istese de sonuçlarına kesinlikle değiyor! Peki, beyti kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef beyti kebabı tarifi! Beyti kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef'in yayınlanan son bölümünde aday şeflerden istenen beyti kebabı gündem oldu. Peki, Urfa'ya ait lezzetli bir yemek olan beyti kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, detaylar...


MASTERCHEF BEYTİ KEBABI MALZEMELERİ

Beyti Kebabı Malzemeler;

Köfte Harcı İçin;

500 gram kuzu kıyma
1 adet kuru soğan
4 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber.
1 su bardağı galeta unu

Lavaş İçin;

3 su bardağı un
1 çay kaşığı maya
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için;

1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı ketçap
1/2 çay bardağı su
2 yemek kaşığı tereyağı

MASTERCHEF BEYTİ KEBABI YAPILIŞI

- Önce lavaşlık malzemeleri karıştırarak kulak memesi kıvamında hamur hazırlayın. Hazırladığınız hamurdan yumurta büyüklüğünde bezelere ayırın.

- Merdane yardımıyla açıp (olabildiğince ince açmaya özen gösterin), tavada pişirin. Pişen lavaşları kurumaması adına bir bezin arasına koyun.

Köftelik malzemelerin hepsini karıştırarak iyice yoğurun. Buzdolabında 2 saat dinlenmeye bırakın.

- Dinlenen harcı elinizle yuvarlayarak ince uzun şekil verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin ve elinizle üzerine şekil verin. Üzerine yağ sürün ve 200 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

- Pişen köfteleri, lavaşların arasına sararak lokmalar halinde kesin ve tabağa dizin.

- Üzerine 1 yemek kaşığı ketçap, 1 yemek kaşığı salçayı bir tavada hafif kavurun ve üzerine yarım çay bardağı su koyup 1 dakika pişirin ve Beytilerin üzerine dökün.

- En son bir tavada 2yemek kaşığı tereyağını kızdırın ve Beytilerin üzerine gezdirin.

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