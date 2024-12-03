MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı, sağlık durumu nasıl?
MasterChef Türkiye'de yarışmacı sayısı her geçen hafta azalırken, yarışmacılar arasındaki rekabet artıyor. MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında, programın başarılı yarışmacılarından Beyza'nın bayıldığı görüldü. Yarışmacılar ve şefler arasında endişesiyle karşılanan olayda MasterChef Beyza'nın sağlık durumu ve neden bayıldığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı, sağlık durumu nasıl?" İşte MasterChef Beyza Aydın kimdir sorusunun yanıtı...
MasterChef'te heyecan sürüyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında MasterChef'in başarılı yarışmacılarından Beyza'nın bayılıp düştüğü görüldü. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz aylarda Uşak dış çekiminde Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmüş ve yarışmaya tedavi amaçlı ara vermişti. Peki, MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı, sağlık durumu nasıl? MasterChef Beyza Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
MASTERCHEF BEYZA'YA NE OLDU?
MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Beyza'nın bayıldığı görüldü. Yarışmacının fenalaştığı anlara tanık olan yarışmacı ve şefler Beyza'nın yardımına koştu.
MASTERCHEF BEYZA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Yaşanan üzücü olay sonucu MasterChef Beyza'nın sağlık durumu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Beyza'nın sağlık durumu yeni bölümün yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.
MASTERCHEF BEYZA AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
MasterChef’e ana kadroya katılan Beyza Aydın 23 yaşındadır ve aslen Konyalıdır. Yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza, yemek yapma konusundaki yeteneği ile dikkat çekiyor. Beyza, "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" diyerek kendine olan güvenini gösterdi.
İlk tura, avokado püresi ile tatlı-acı soslu çıtır karides yaparak katılan Masterchef Beyza jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan evet, Danilo Zanna'dan evet ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu oldu. 2. turda da 3'lü düelloda başarı elde eden Masterchef Beyza son tura geçti. Kendi grubundan birinci çıkan Masterchef Beyza ana kadroya dahil olan 16. yarışmacı oldu.