MasterChef yeni bölüm tarihi günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. MasterChef son bölümde hatırlanacağı gibi altın ceketin ilk sahibi Hasan olmuştu. Peki, "MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? 1 Ocak 2026 Perşembe MasterChef bitti mi, final ne zaman?" İşte 1 Ocak 2026 MasterChef yeni bölüm tarihi...