MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? MasterChef bitti mi?
MasterChef All Star Altın Kupa'da final için geri sayım başladı. Genellikle haftanın 7 günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, bu akşam yayın akışında yer almaması, "MasterChef bu akşam yok mu, neden yok?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 1 Ocak 2026 Perşembe MasterChef yeni bölüm tarihi...
MasterChef yeni bölüm tarihi günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. MasterChef son bölümde hatırlanacağı gibi altın ceketin ilk sahibi Hasan olmuştu. Peki, "MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? 1 Ocak 2026 Perşembe MasterChef bitti mi, final ne zaman?" İşte 1 Ocak 2026 MasterChef yeni bölüm tarihi...
MASTERCHEF BU AKŞAM YOK MU?
1 Ocak TV8 yayın akışına göre MasterChef Türkiye, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
Yayın akışına göre, yarışma saatinde Survivor 2026 programı izleyici karşısına çıkacak.
MASTERCHEF BİTTİ Mİ?
MasterChef henüz bitmedi. Programda şampiyonluk heyecanı tam gaz devam ediyor.
MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bu haftaki TV8 yayın akışına göre MasterChef Türkiye, 2 Ocak Cuma günü yayınlanacak.
TV8 YAYIN AKIŞI 1 OCAK 2026
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Sezon
00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm