MasterChef'te takım oyunu kazananı netlik kazanıyor. Masterchef Türkiye'de 7 bölge 7 yemek teması gündeme geldi. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 6 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...