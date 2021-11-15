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MasterChef donut nasıl yapılır? Evde Donut tarifi ve yapılışı

MasterChef Türkiye'de yeni hafta başladı. Yarışmacılar 15 Kasım Pazartesi akşamı donut yapmak için tezgah başına geçti. MasterChef takipçileri evde donut tarifini merak ediyor. MasterChef donut nasıl yapılır? İşte Evde Donut tarifi ve yapılışı

MasterChef donut nasıl yapılır? Evde Donut tarifi ve yapılışı

Amerikan mutfağının sevilen atıştırmalığı donatın nasıl yapıldığı araştırılıyor. MasterChef Türkiye'de yapılan evde donut tarifi ve malzemeleri haberimizde yer alıyor...

EVDE DONUT MALZEMELERİ

4,5 su bardağından biraz fazla (600 gram) un

2 adet yumurta

1,5 su bardağından biraz az (260 mililitre) Ilık süt

100 gram oda sıcaklığında yumuşak tereyağı ya da margarin

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 paket kuru toz maya

1 paket vanilya

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Üzeri için:

Toz şeker

İsteğe bağlı olarak eritilmiş bitter, sütlü ya da beyaz çikolata kullanılabilir.

EVDE DONUT NASIL YAPILIR?

Evde donut hamurunun hazırlanışıyla başlayalım. Bir karıştırma kabının içinde unu, yumurtayı, tereyağını, şekeri, kuru mayatı, tuzu, vanilyayı ve ılık sütü, yoğurun. Yumuşak ve yapışmayan bir hamur haline geldiğinden emin olun.

Hamurun üzerine streç film çekip Bir tencere sıcak suyun içine yerleştirin. Tencerenin kapağını bir bezle örterek yarım saat kadar mayalanması için bekleyin.

Hamur mayalandıktan sonra bir tezgahın üzerine biraz un serpin. Mayalanan hamuru beze haline getirin. Önce elle ardından merdane yardımıyla, yaklaşık 1,5 santimetre kalınlığında açın. Geniş ağızlı bardak ya da yuvarlak kesme aparatı ile hamuru parçalara ayırın.

Her parçanın ortasını bir kapak yardımıyla delin. Bir tepsiye pişirme kağıdı serin ve hamurları ona dizin. Hamurların üzerine temiz bir bez serin ve 15 dakika kadar dinlendirin.

Hamurları kızgın olmayan sıvı yağda, arkalı önlü kızartın. Kızarttığını donut hamurlarını ilk sıcağı geçtikten sonra 2 yüzü de toz şekere bulanarak servis tabağına alın. Donutların üzerini eritilmiş bitter, sütlü ya da beyaz çikolatayla süsleyin.

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