Masterchef Türkiye'de yeni hafta da yeni eleme heyecanı yaşandı. Yarı final ile ekranlara gelen Masterchef yarışmasında 5 yarışmacıdan biri haftanın ilk eleme adayı oldu. Peki; Burcu mu, Meltem mi, Kerem mi, Hakan mı, Uğur mu eleme ilk eleme adayı oldu. İşte, Masterchef yarı final haftası ilk eleme adayı...

MASTERCEHEF YARI FİNAL İLK ELEME ADAYI

Msterchef yarı final haftası ilk eleme adayı şeflerin ve yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanları sonrası belli oldu.

İşte Masterchef ilk eleme adayı ve puanlar:

Burcu: 42

Hakan: 61

Kerem: 66

Meltem: 41

Uğur: 47

Meltem'in 41 puan alması sonrası gözler Burcu'ya çevrildi. Mehmet Şef 4, Somer Şef 4, puan verdi. Hazer Şef'in verdiği 4 puanla Burcu 42 puan alarak Meltem'in bir puan önüne geçti. Ve Masterchef ilk eleme adayı Meltem oldu.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

Geçen hafta MasterChef'de final etabına kalacak yarışmacılara verilen rozetlerden sonuncusu sahibini buldu. Dördüncü rozet için tatlı yarışmasında yarışan Burcu, Meltem ve Eslem arasından jüriden tam not alan isim Meltem oldu ve adını 4. finalist olarak yazdırdı. Ardından son ikiye kalan yarışmacılardan Burcu son rozeti kazanarak adını finale yazdırdı.

Yarışmadan elenen isim ise Eslem oldu. Böylece MasterChef finalistleri Hakan, Kerem, Uğur, Meltem ve Burcu oldu.

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi.

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