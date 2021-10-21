MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı ve eleme adayları belli oldu. İşte ayrıntılar...

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı?

Dokunulmazlık oyunlarının ardından bireysel dokunulmazlığı sahibi olan Safanur, haftanın 3. eleme adayı olarak Hasan'ın ismini verdi. Böylece Hasan eleme potasına giren yarışmacı seçildi.Gecenin ilerleyen dakikalarında bu kez mavi takım 4. adayı belirlemek için aralarında konsey yaptı.

Oylamalarda yaşanan eşitlikten dolayı yine kaptanın oyununa ihtiyaç duyuldu. Mavi takım kaptanı olan Hasan'in verdiği oyla potaya giren diğer isim Sergen oldu. Bu sonuçla 20 Ekim Çarşamba akşamı MasterChef'te eleme adayları Hasan ve Sergen oldu.

MasterChef'te eleme adayları kim oldu?

Yarışmanın son bölümünde takım dokunulmazlığı için Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan Akdeniz mutfağı menüsünü hazırlamalarını istedi. Günün menüsünde yarışmacılara dul avrat çorbası, biberli ekmek, Yörük kebabı, kırmız karides güveç, ceviz ezmesi yemekleri verildi. Dokunulmazlık oyununda kaptanlar, oyuna kimle başlayacağına ve sonrasında kimlerle devam edeceğine karar verdi.

Yemeklerin yapılmasının ardından dışarda kalan yarışmacılar tadım yaparak oylarını kullandı. Kör tadımın yapıldığı turda ilginç anlar ekranlara yansırken, dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Böylece mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden mutfağa girdi.