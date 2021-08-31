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MasterChef Emre kimdir, kaç yaşında? MasterChef Emre Büber kaç yaşında, ne iş yapıyor? MasterChef Emre hakkınd

TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam ediyor. Yarışmada ana kadroya giren 15 isim olan Emre Büber ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...



MASTERCHEF EMRE KİMDİR?

Ailesi Konyalı olan Emre Büber MasterChef'in 2021'e Avusturya'dan katılıyor. Emre 26 yaşında ve bir çocuk babası olan Emre aşçılık eğitimine sahip ve sektörde çalışmış bir isim. Emre yarışmada iddialı tavırları ve başarılı yemekleri ile jürinin ilgisini çekiyor.

Masterchef'e şampiyon olmak için geldiğini söyleyen Avusturya doğum Emre 12 yaşında Türkiye'ye geldi. 19 yaşında da Avusturya'ya geri döndü. İş bulamadığı için aşçılığa başladı.