MasterChef Faruk Batuhan 2. sezonda sempatik tavırlarıyla sevilen yarışmacılardan biriydi. MasterChef'in bu akşamki bölümüne konuk olan MasterChef Faruk Batuhan merak ediliyor. Peki MasterChef Faruk Batuhan kimdir? Faruk Batuhan Öner kaç yaşındadır?

MASTERCHEF FARUK BATUHAN ÖNER KİMDİR?

Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Ünlü oyuncu Begüm Öner'in abisi olan Batuhan Öner; Üç yaşından beri mutfağa girmeye çalışıp, yedi yaşında yenilebilir yemekler yapmaya başladı.

İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu. Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı. Oteller, restaurantlar derken en son bir fast-food zincirinin marka şefi oldu. Şimdilerde bir yemek dergisinde yazarlık yapıyor. Osmanlı ve Uzak Doğu Mutfağı favorileri.