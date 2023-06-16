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MasterChef Gülşah Suna kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef, "All Star" formatı ile ekranlara geri dönüyor. Geçen yıllarda yarışmada iz bırakan isimlerin bulunduğu yeni format ile birbirinden farklı tariflerin sunulduğu yarışmada yer alan isimlerden biri de Gülşah Suna oldu. İşte MasterChef Gülşah Suna hakkında merak edilenler...

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  • MasterChef Gülşah Suna kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2023 MasterChef All Star Gülşah Suna hayatı

    Gülşah Suna MasterChef yarışmasının kadrosunda yer alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde yemekleri ve sunumu ile adından söz ettiren Gülşah Suna hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki ama MasterChef Gülşah Suna kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
  • MasterChef Gülşah Suna kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2023 MasterChef All Star Gülşah Suna hayatı

    GÜLŞAH SUNA KİMDİR?

    Gülşah Suna, 28 yaşında at antrenörüdür. Yarış atı yetiştiren Gülşah Suna geçen senelerde de MasterChef'e katılmıştır. 
  • MasterChef Gülşah Suna kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte 2023 MasterChef All Star Gülşah Suna hayatı

    MasterChef All Star'da şansını bir kez daha deneyecek olan Gülşah Suna geçtiğimiz yıllarda, "Yemek yapmak bir sanattır. Ben iyi bir sanatçı olduğumu düşünüyorum. Umarım bu sene şefler lezzetimi beğenirler ve iyi bir tabak çıkartmışımdır." demişti.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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