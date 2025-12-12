MasterChef'te kaptanlık oyunu için bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde eleme gecesinde Barış ve Semih yarışmaya veda ederken, Sezer ve Özkan Altın Kupa'ya dahil olan isimler oldu. MasterChef'in yeni bölümünde ise, takım kaptanları mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını seçerek, yeni haftanın takımlarını belirleyecek. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 14 Aralık Pazar MasterChef Altın Kupa'da mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...