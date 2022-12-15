MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. MasterChef ekibi dış çekimde Kıbrıs'taydı. Özel misafirlerin ağırlandığı ve Kıbrıs'a ait yöresel lezzetlerin hazırlandığı programda, yapılan değerlendirmeler sonucunda haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı belli olacak. Peki, "15 Aralık MasterChef dokulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?" İşte 15 Aralık Perşembe MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...