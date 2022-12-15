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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MasterChef Kıbrıs'ta! 15 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. MasterChef ekibi, eşsiz yöresel lezzetleri ve doğa harikasıyla Akdeniz'in incisi Kıbrıs'ta. Dokunulmazlık oyunu yemeği olarak, Kıbrıs'ın yöresel lezzetlerinin yapılacağı programda haftanın ikinci eleme adayının kim olacağı şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli olacak. İşte MasterChef Türkiye 15 Aralık 2022 Perşembe dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

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  • MasterChef Kıbrıs'ta! 15 Aralık Perşembe MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. MasterChef ekibi dış çekimde Kıbrıs'taydı. Özel misafirlerin ağırlandığı ve Kıbrıs'a ait yöresel lezzetlerin hazırlandığı programda, yapılan değerlendirmeler sonucunda haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı belli olacak. Peki, "15 Aralık MasterChef dokulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?" İşte 15 Aralık Perşembe MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
  • MasterChef Kıbrıs'ta! 15 Aralık Perşembe MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef haftanın ikinci takım oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan,  Kıbrıs'ın yöresel yemeklerini yapmalarını istedi.  Jüri değerlendirmeleri sonucunda  2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

     
  • MasterChef Kıbrıs'ta! 15 Aralık Perşembe MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

    Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak.

     
  • MasterChef Kıbrıs'ta! 15 Aralık Perşembe MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?

     MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Haftanın ilk eleme adayı takım oylaması sonucu Görkem oldu.

    Haftanın ikinci eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız
  • MasterChef Kıbrıs'ta! 15 Aralık Perşembe MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

    MasterChef'te haftanın takımları belli oldu. Yeni haftanın takımları şu şekilde oldu:

     

    Mavi Takım 

    Yağız (Takım Kaptanı)

    Metin

    Kıvanç

    Burak Kaya
  • MasterChef Kıbrıs'ta! 15 Aralık Perşembe MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?

    Kırmızı Takım 

    Tolga (Takım Kaptanı)

    Görkem

    Ayaz
  • MasterChef Kıbrıs'ta! 15 Aralık Perşembe MasterChef dokunulmazlığı kim aldı, eleme adayı kim oldu?

    MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

    MasterChef Türkiye yarışmasında 11 Aralık Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Büşra oldu...

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