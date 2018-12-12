MasterChef kim elendi

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu! Büyük final öncesi 5 yarışmacı kıyasıya yarışarak önemli bir mücadele verdiler. MasterChef Türkiye yarı finalinde eleme oyunu nefesleri kesti... Finale bir adım kala yarışmaya veda etmek istemeyen 3 yarışmacı son ana kadar ter döktü. Masterchef olmak ve finale kalan isimler belli olurken ayrıca elenen isim de belli oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 11 ARALIK

Masterchef'te geçtiğimiz akşam haftanın ilk eleme adayı belirlendi. En az oyu alan Meltem eleme potasına girdi. Hazer Şef'in verdiği puan sayesinde Burcu Meltem'in bir puan önüne geçerek eleme potasına girmekten kurtuldu. Bu akşam ekrana gelen son bölümde Hakan ve Kerem eleme potasına girdi. Şeflerin verdiği karar sonrası Masterchef'e HAKAN veda etti

Finale ise, Kerem, Burcu, Uğur ve Meltem kaldı. Haber sonrası Hakan gözyaşlarını tutatmadı.

MELTEM İLK ELEME ADAYI OLDU

Msterchef yarı final haftası ilk eleme adayı şeflerin ve yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar ve son olarak şeflerin verdiği puanlar neticesinde belli oldu.

İşte Masterchef ilk eleme adayı ve puanlar:

Burcu: 42

Hakan: 61

Kerem: 66

Meltem: 41

Uğur: 47

Meltem'in 41 puan alması sonrası gözler Burcu'ya çevrildi. Mehmet Şef 4, Somer Şef 4, puan verdi. Hazer Şef'in verdiği 4 puanla Burcu 42 puan alarak Meltem'in bir puan önüne geçti. Ve Masterchef ilk eleme adayı Meltem oldu.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER OLDU?

Geçen hafta MasterChef'de final etabına kalacak yarışmacılara verilen rozetlerden sonuncusu sahibini buldu. Dördüncü rozet için tatlı yarışmasında yarışan Burcu, Meltem ve Eslem arasından jüriden tam not alan isim Meltem oldu ve adını 4. finalist olarak yazdırdı. Ardından son ikiye kalan yarışmacılardan Burcu son rozeti kazanarak adını finale yazdırdı.

Yarışmadan elenen isim ise Eslem oldu. Böylece MasterChef finalistleri Hakan, Kerem, Uğur, Meltem ve Burcu oldu.

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi.

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