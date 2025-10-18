MasterChef Türkiye'de veda gecesi! 18 Ekim MasterChef'te kim elendi?
MasterChef'te heyecan eleme oyunu ile devam ediyor. Eleme gecesinde bir yarışmacı son yemeğini yapacak. MasterChef yeni bölümünde şefler yarışmacılardan brokoliden yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Günün sonunda şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından bir yarışmacı MasterChef'e veda edecek. Peki, "MasterChef'te kim elendi?" 18 Ekim 2025 Cumartesi MasterChef'te elenen yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de veda gecesi... Eleme potasında yer alan yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek için yeni bölümde tüm hünerlerini sergileyecek. Gecenin sonunda bir yarışmacı, MasterChef'e veda edecek. Hatırlanacağı gibi eleme potasına giden son yarışmacı Furkan olmuştu. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 18 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Onur
Cansu
Murat Can