MasterChef Türkiye'de veda gecesi... Eleme potasında yer alan yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek için yeni bölümde tüm hünerlerini sergileyecek. Gecenin sonunda bir yarışmacı, MasterChef'e veda edecek. Hatırlanacağı gibi eleme potasına giden son yarışmacı Furkan olmuştu. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 18 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...