MasterChef'te veda gecesi! 22 Kasım Cumartesi MasterChef kim elendi?
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, eleme gecesinde MasterChef Türkiye hayallerine devam edebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, eleme gecesinde yarışmacılardan 'karnabahar'dan yaratacı bir yemek yapmalarını istedi. İkinci etabın konusu ise 'Cızlama' oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından en az puanı alan yarışmacı, MasterChef'e veda edecek. Peki, "MasterChef kim elendi? 22 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte 22 Kasım Cumartesi MasterChef'te elenen yarışmacı...
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Furkan
Hakan