Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi MasterChef kim elendi, kim gitti? 22 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te veda gecesi! 22 Kasım Cumartesi MasterChef kim elendi?

        MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, eleme gecesinde MasterChef Türkiye hayallerine devam edebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, eleme gecesinde yarışmacılardan 'karnabahar'dan yaratacı bir yemek yapmalarını istedi. İkinci etabın konusu ise 'Cızlama' oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından en az puanı alan yarışmacı, MasterChef'e veda edecek. Peki, "MasterChef kim elendi? 22 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte 22 Kasım Cumartesi MasterChef'te elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 20:31 Güncelleme: 22.11.2025 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef Türkiye'de eleme gecesi için bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi son iki dokunulmazlığı kırmızı takım kazanmıştı. MasterChef'in yeni bölümünde ise bir yarışmacı son yemeğini yapacak. İki etaplı finalin ardından en az başırılı tabağı yapan yarışmacı, elenerek MasterChef'e veda edecek. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 22 Kasım Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Furkan

        Hakan

        4

        Çağatay

        Barış

        5

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de son iki dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Akhisar'da anne-kız acısı
        Akhisar'da anne-kız acısı
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        AB ve 11 ülkeden açıklama
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        Husumetin kurbanı Rumeysa oldu
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        Tacı gölge altında
        Tacı gölge altında
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Emniyet müdürü yangında can verdi
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Esnafa faiz indirimi geliyor
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Brezilya'nın eski lideri Bolsonaro tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        Peş peşe kara haber... Önce anne sonra oğlu!
        İmar planı değişimine düzenleme
        İmar planı değişimine düzenleme
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        "Doğalgaz depoları yüzde 100 doluluğa ulaştı"
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede