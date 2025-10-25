MasterChef kim elendi? 25 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, eleme gecesinde MasterChef Türkiye hayallerine devam edebilmek için tezgah başına geçecek. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, eleme gecesinde yarışmacılardan 'Beyaz Lahana'dan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı, MasterChef'e veda edecek. Peki, "MasterChef kim elendi? 25 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte 25 Ekim Cumartesi MasterChef'te elenen yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de eleme gecesi için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi yayınlanan son bölümde haftanın son eleme adayı Eylül olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise eleme potasında yer alan yarışmacılar, elenmemek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. İki etaplı finalin ardından en az başarılı tabağı yapan yarışmacı ise elenerek MasterChef'e veda etti. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 25 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te elenen yarışmacı şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli oldu. MasterChef'te elenen yarışmacı Nisa oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Aslı,
Sümeyye
Nisa