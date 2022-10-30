MasterChef Türkiye'de elenen isim...

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım tüm hafta boyunca karşı karşıya gelerek dokunulmazlık ve ödül oyunu için yarıştılar. Bu haftanın eleme adaylarının da netleşmesiyle bugün sıra eleme gecesine geldi. Jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından değerlendirilen yarışmacılardan bu akşam en beğenilmeyen tabağı çıkaran isim ise hayallerine veda edecek. İşte 30 Ekim 2022 MasterChef'te yaşananlar ve yarışmaya veda eden o isim hakkında merak edilenler...