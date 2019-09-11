MasterChef kim elendi? Sorusu MasterChef Türkiye izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Her hafta eleme heyecanı yaşanacak olan MasterChef'te yarışmacılar en iyi yemeği çıkarabilmek için kıyasıya mücadele etti. Son olarak elemeye kalan 4 isim Mehmet Şef'in hazırladığı menüye en yakın yemeği çıkarmak için yarıştı. İşte MasterChef Türkiye'de elenen isim...

ORHAN'IN TAKIM KAPTANLIĞI BEĞENİLMEDİ!

İkinci kez MasterChef'e dönen ve Kırmızı takımın kaptanı olan Orhan'ın kaptanlığı yarışmacılar tarafından sert eleştiri aldı. Üç yarışmada üst üste kaybeden Kırmızı takım sorunu Orhan'da buldu. Kırmızı takımın yarışmacıları arasında gerginlik yaşandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ilk yarışma dokunulmazlık oyunu oldu. Şefler 5 Çayı menüsü istedi. Kırmızı ve Mavi takım kıyasıya yarıştı. En güzel menüyü çıkaran takım ise Mavi oldu. Böylelikle mavi takım eleme heyecanından kurtulmuş oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için bir kez daha yarıştı. Eleme yemeğinde ise, Donilo Zanna'nın hazırladığı, Un Giorno da Ricordane isimli İtalyan yemeği vardı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Batuhan oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'in ikinci eleme yemeği Mehmet Şef'in Mısır Püresi Üzerinde Kuzu Sırtı yemeğiydi. Ekin, Nalan, Eda ve Orhan 30 dakika süre içerisinde Mehmet Şef'in tabağına en çok benzeyen tabağı çıkarmaya çalıştı.