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MasterChef kim kazandı? 1 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'de takım oyunu heyecanı sürüyor. 3. dokunulmazlık oyununun oynanacağı ve eleme adaylarının belli olacağı bu akşam, hangi takımın tezgahtan galip ayrılacağı merak konusu oldu. Bu akşam yarışmacılardan, İzmir yöresinde yetişen ürünlerden geleneksel yemekler yapmaları istendi. Yapılan yemekler özel misafirlere sunularak, misafirlerden değerlendirilmesi istendi. İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

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  • MasterChef kim kazandı? 1 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı belli oldu mu?

    TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te heyecan katlanarak devam ediyor. Tansiyonun hiç düşmediği yarışmada mavi ve kırmızı takım, takım oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Peki MasterChef kim kazandı? 1 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı belli oldu mu? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • MasterChef kim kazandı? 1 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı belli oldu mu?

    MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef'te takım oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar üçüncü kez karşılaştı. Yarışmacılardan İzmir yöresel yemekleri yapmaları istendi. Özel konukların değerlendirmeleri sonucunda Kırmızı takım Mavi takımı 18-17 yenerek bu akşamı kayıpsız kapattı.
  • MasterChef kim kazandı? 1 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı belli oldu mu?

    MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

    Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak ve  dokunulmazlığın sahibi 1. eleme adayını belirleyecek. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli olacak.
  • MasterChef kim kazandı? 1 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı belli oldu mu?

    MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

     

    Mavi Takım

     

    Metin (Takım Kaptanı)

     

    Melih

     

    Büşra

     

    Yağız

     

    Onur

     

    Görkem

     

    Serpilay

     

    Dilan

     

    Burak Revanbahş
  • MasterChef kim kazandı? 1 Eylül 2022 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı belli oldu mu?

    Kırmızı Takım

     

    Kıvanç (Takım Kaptanı)

     

    Çağatay

     

    Gamze

     

    Tayfun

     

    Barış

     

    Ayaz

     

    Kaan

     

    Fatma Nur

     

    Burak Kaya

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