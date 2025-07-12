MasterChef'te heyecan sürüyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Yarışmacılar, taze kabaktan yaratıcı bir yemek yapacak. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı, ana kadroya giren ikinci isim olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 12 Temmuz Cumartesi Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren ikinci isim kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...