MasterChef'te kim kazandı? 12 Temmuz Cumartesi Masterchef ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk isim belli oldu. 11 Temmuz Cuma günü yayınlanan bölümde Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya yarışmacılardan, Duvaklı Pilav yapmaları istedi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan Furkan ana kadroya giren ilk isim oldu. Ana kadroya giren ikinci yarışmacı ise bu akşamın sonunda, şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 12 Temmuz Cumartesi Masterchef ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef'te ana kadroya giren ikinci yarışmacı...
MasterChef'te heyecan sürüyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Yarışmacılar, taze kabaktan yaratıcı bir yemek yapacak. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı, ana kadroya giren ikinci isim olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 12 Temmuz Cumartesi Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren ikinci isim kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren ikinci isim Eylül oldu.
MASTERCHEF KİM KAZANDI?
MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim Furkan oldu.