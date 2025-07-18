MasterChef'te kim kazandı? 18 Temmuz Cuma Masterchef'te ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye'de heyecan katlanarak sürüyor. Ana kadroya girecek 7. yarışmacının belli olacağı gecede, günün konsepti havuç oldu. Ünlü şefler, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, en başarılı tabağı yapan yarışmacılar, günün sonunda önlüğü giyerek ana kadroya ismini yazdırıyor. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 18 Temmuz Cuma Masterchef'te ana kadroya kim girdi?" İşte 18 Temmuz Cuma MasterChef'te ana kadroya giren son yarışmacı...
MasterChef'te ana kadro şekilleniyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına, tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Hatırlanacağı gibi son olarak Sercan ana kadroya giren 6. yarışmacı olmuştu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan yarışmacı, ana kadroya giren yedinci isim olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 18 Temmuz Cuma Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren yedinci isim henüz belli olmadı. Kadroya giren 7. yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
ANA KADROYA GİREN 6. İSİM KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya giren altıncı isim Sercan oldu.
MASTERCHEF KİM KAZANDI?
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 6 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MASTERCHEF ANA KADROYA YEDEKLERDEN GİREN KİMLER?
MasterChef yeni bölümü ilk etabında ise ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.