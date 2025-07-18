MasterChef'te ana kadro şekilleniyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar ana kadroya girebilmek adına, tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Hatırlanacağı gibi son olarak Sercan ana kadroya giren 6. yarışmacı olmuştu. MasterChef'te en başarılı tabağı yapan yarışmacı, ana kadroya giren yedinci isim olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 18 Temmuz Cuma Masterchef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 7. yarışmacı kim oldu?" İşte detaylar...