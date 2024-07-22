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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 22 Temmuz MasterChef 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef'te son önlük sahibini buluyor! 22 Temmuz MasterChef kim kazandı?

        MasterChef Türkiye 2024 ikinci grupta ana kadroya giren son isim belli oluyor. İlk etapta şefler yarışmacılardan, aşure yapmalarını istedi. İki etaplı finalin ardından en iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı 10. önlüğün sahibi olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? MasterChef 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte 22 Temmuz 2024 MasterChef ana kadroya giren son isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 19:21 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:21
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        MasterChef'te ana kadroya şekilleniyor. Ayşe ana kadroya giren 9. isim olurken, 10. önlüğün sahibi bu akşam şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 22 Temmuz MasterChef 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" Birbirinden farklı tariflerin yapıldığı, eşsiz lezzetlerin ortaya çıktığı MasterChef Türkiye 2024 yeni bölümünde yaşanan son gelişmelerini haberimizde bir araya getirdik. İşte 22 Temmuz MasterChef 10. önlüğün sahibi...

        2

        MASTERCHEF KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan aşure yapmalarını istedi. En iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 10. önlüğün sahibi olacak.

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        21 TEMMUZ MASTERCHEF 9. YARIŞMACI KİM OLDU?

        MasterChef'te kıyasıya yarış devam ediyor. 9. önlüğün sahibi Ayşe oldu.

        4

        MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

        Zeynep

        Hakan

        Onur

        Ümmühan

        5

        Deniz

        Çağlar

        Serhat

        Alper

        Ayşe

        6

        MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

        Bera

        Huriye

        Bartu

        Şeyhmus

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