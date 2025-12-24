MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı! MasterChef Türkiye 24 Aralık akşamı cağ kebabı teması ile gündeme geldi. Farklı çeşitler ile en güzel yemekleri yapan takımın yarışmacılarından bir kişi altın önlüğün sahibi sahibi oldu. Peki, MasterChef kim kazandı? 24 Aralık Çarşamba MasterChef önlüğü kim aldı? Detaylar haberimizde…