MasterChef Türkiye, All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ile altın önlükler sahibini buldu. 24 Aralık akşamı "cağ kebabı" teması ile mavi ve kırmızı takım altın önlük yarışının ilk aşamasında kıyasıya mücadele verdi. Bu kapsamda, takımlar arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Peki, MasterChef önlüğü kim aldı? 24 Aralık 2025 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar…
Altın önlük oyununu kazanan kırmızı takım oldu.
Altın önlüğü kazanan 3. isim Çağatay oldu. Diğer iki isim ise; Sergen ve Hasan olarak açıklanmıştı.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI
Kıvanç (Takım Kaptanı)
Hasan
Eren
Kerem
Barbaros
Özkan
Alican
Beyza
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Çağatay (Takım Kaptanı)
Sergen
Ayaz
Sezer
Tolga
Hakan
Erim
Dilara
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te eleme gecesinde Batuhan ve Eda yarışmaya veda etti.