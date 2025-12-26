Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 26 Aralık 2025 Cuma MasterChef altın önlüğün sahibi kim oldu, önlüğü kim aldı?

        MasterChef önlüğü kim kazandı? 26 Aralık 2025 MasterChef kim kazandı?

        MasterChef Türkiye, All Star'da son takım oyununda altın önlükler sahibini buluyor. 26 Aralık akşamı "kıymalılar" teması ile mavi ve kırmızı takım altın önlük yarışının ilk aşamasında kıyasıya mücadele veriyor. Yarışmacılar arasında nefes kesen bir mücadele yaşanıyor. Peki, MasterChef önlüğü kim aldı? 26 Aralık 2025 MasterChef kim kazandı? İşte detaylar…

        Giriş: 26.12.2025 - 18:53 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:53
        1

        MasterChef Türkiye 26 Aralık akşamı kıymalılar teması ile gündeme geldi. Farklı çeşitler ile en güzel yemekleri yapan takımın yarışmacılarından bir kişi önlüğün sahibi sahibi olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 26 Aralık Cuma MasterChef önlüğü kim aldı? Detaylar haberimizde…

        2

        MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        MasterChef'te 4. altın önlüğün sahibi Barbaros oldu.

        4

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

        Kıvanç (Takım Kaptanı)

        Hasan

        Eren

        Kerem

        Barbaros

        Özkan

        Alican

        Beyza

        MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

        Çağatay (Takım Kaptanı)

        Sergen

        Ayaz

        Sezer

        Tolga

        Hakan

        Erim

        Dilara

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te eleme gecesinde Batuhan ve Eda yarışmaya veda etti.

