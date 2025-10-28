Habertürk
        MasterChef kim kazandı? 28 Ekim 2025 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        28 Ekim Salı MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı açıklanıyor!

        28 Ekim Salı akşamı MasterChef'te 7 bölge 7 yemek teması heyecanı yaşanıyor. Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım haftanın ikinci dokunulmazlığının sahibi olacak. Dokunulmazlığı kazanan takım araştırılıyor. Peki, 28 Ekim Salı dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Giriş: 28.10.2025 - 18:35 Güncelleme: 28.10.2025 - 23:58
        1

        Haftanın ikinci takım oyunu kazananı netlik kazandı. Masterchef Türkiye'de 7 bölge 7 yemek teması dikkat çekti. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele etti. Peki, MasterChef kim kazandı? 28 Ekim Salı MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kazananı mavi takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı Sezer kazandı. Aslı ise potaya giden 3. aday oldu.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Bireysel dokunulmazlık oyununu Çağatay kazandı.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın ilk eleme adayı Barış olurken, eleme potasına giden ikinci yarışmacı Ayten oldu.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM:

        Onur (Kaptan)

        Furkan

        Çağatay

        Özkan

        Ayla

        Ayten

        Murat Can

        Barış

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Mert (Kaptan)

        Gizem

        Hakan

        Sümeyye

        Sezer

        Eylül

        Aslı

        Çağlar

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te elenen yarışmacı şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli oldu. MasterChef'te elenen yarışmacı Nisa oldu.

