        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 6 Ekim Pazartesi MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        MasterChef haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef'te mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken bir takım dokunulmazlığın sahibi olacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı yarışmada dokunulmazlığı kazanan takım sorgulanıyor. Peki, 6 Ekim Pazartesi dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Giriş: 06.10.2025 - 18:31 Güncelleme: 06.10.2025 - 18:31
        1

        Masterchef Türkiye'de haftanın ilk takım oyunu kazananı netlik kazanıyor. Yarışmacılar dokunulmazlık sahibi olmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 6 Ekim Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        Dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        3

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        MasterChef'te mavi takım kaptanı Cansu oldu. Cansu kırmızı takım kaptanı olarak Ayten'i seçti.

        4

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM:

        Cansu (Kaptan)

        Furkan

        Özkan

        Hakan

        Ayla

        Mert

        Eylül

        Murat Can

        Çağlar

        5

        KIRMIZI TAKIM:

        Ayten (Kaptan)

        Çağatay

        Sümeyye

        Gizem

        Sezer

        İhsan

        Onur

        Aslı

        6

        ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Deniz

        Furkan

        Mert

        Onur

        Murat Can

        Çağatay

        Sezer

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde Deniz MasterChef'e veda eden son yarışmacı oldu.

