Yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen Masterchef izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yarışmaya renk katan jüri üyeleri ise her an konuşulmaya devam ediyor. Yarışmaya renk katan isimlerden birisi de hiç şüphesiz Mehmet Şef! Yarışmacılara karşı sert tavırlarının yanı sıra eğlenceli anlarıyla her bölüme damga vuran ünlü şefin başarı hikayesini duyunca çok şaşıracaksınız. Yarışma esnasında sürekli olarak sol elini hiç göstermemesi ise izleyenlerin dikkatinden kaçmıyor. Sol elini gizlemesinin nedeni merak edilirken ardında yatan gerçek duygulandırdı. İşte acıların ardandan gelen başarı hikayesi…