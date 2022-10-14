MasterChef Mehmet Şef kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in bu akşam ekranlara gelecek olan bölümünde şeflerin anneleri konuk olacak. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ve annesi hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

21 Ocak 1974 yılında dünyaya gelen Mehmet Şef, Boluludur. Ünlü isim Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yapmış ve yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim görmüştür. 008'de Almanya'da dört yılda bir yapılan IKA/Olympiade der Köche A kategorisinde dünya üçüncüsü olan Mehmet Yalçınkaya, “Fusion Mutfak” akımını ülkemizde ilk uygulayan şeflerden biridir. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi olan Yalçınkaya 2018 yılından beri TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.