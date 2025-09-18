MasterChef'te heyecan ödül oyunu ile sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yarışmacılar ödülü kazanmak için tezgah başına geçiyor. Yılın ilk ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, ödülün ne olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "MasterChef ödül oyunu kim kazandı? 18 Eylül Perşembe MasterChef ödülü ne oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...