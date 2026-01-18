Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MASTERCHEF ŞAMPİYONU BELLİ OLDU! MasterChef kupayı kim kazandı? MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu, Hasan mı, Sergen mi?

        MasterChef All Star Altın Kupa şampiyonu kim oldu? MasterChef şampiyonu Hasan mı, Sergen mi?

        TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2025-2026 sezonunda büyük finale gelindi. Aylar süren zorlu maratonun ardından finale kalan Hasan ve Sergen, 18 Ocak Pazar akşamı canlı yayında şampiyonluk kupası için tezgâh başına geçti. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in değerlendirmeleriyle belirlenecek olan gecenin galibi, MasterChef Türkiye tarihine adını yazdırarak büyük ödülün de sahibi oldu. İşte MasterChef şampiyonu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 16:37 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:05
        1

        MasterChef Türkiye’de final heyecanı zirveye çıktı. 18 Ocak Pazar akşamı canlı yayınlanan büyük finalde Hasan ve Sergen, şampiyonluk kupasını kaldırmak için tüm yeteneklerini sergiledi. Sezon boyunca performanslarıyla dikkat çeken iki iddialı yarışmacı, imza tabaklarıyla şeflerden en yüksek puanı alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye’nin yeni şampiyonu belli oldu. Peki, MasterChef şampiyonu kim oldu? 18 Ocak 2026 MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu, Sergen mi, Hasan mı? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE FİNALİSTLERİ KİMLERDİ?

        MasterChef Türkiye'de Sergen ve Hasan finale yazdıran yarışmacılar oldu.

        3

        MASTERCHEF ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

        MasterChef'te şampiyon olan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. Büyük ödül bu yıl 5 milyon TL olarak açıklandı.

        4

        MASTERCHEF'TE İLK ETABIN GALİBİ KİM OLDU?

        Sergen ilk etapta 23 puan alırken, Hasan ilk etapta 20,5 puan aldı.

        5

        MASTERCHEF'TE İKİNCİ ETABIN GALİBİ KİM OLDU?

        Hasan ikinci etapta 43,5 puan alırken, Sergen 46 puan aldı.

        6

        MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

        MasterChef şampiyonu Sergen oldu.

