Masterchef Mehmet ilk sezon yarışmacılarından biridir. Yarışma süresince sevecen tavırları, babacan halleri ile kendini sevdiren yarışmacı Mehmet Sur bu akşam MasterChef Türkiye'ye konuk oldu. Peki MasterChef şırdancı Mehmet kimdir? Şırdancı Mehmet Sur aslen nereli ve kaç yaşındadır? İşte MasterChef Mehmet Sur hakkında...

MASTERCHEF MEHMET KİMDİR?

Mehmet Sur aslen Adanalı ve şırdan ustası. İstanbul'da yaşayan Masterchef Mehmet 40 yaşında. Küçük yaşlardan itibaren mutfak hayatı ile iç içe olan yarışmacı özellikle İstanbul’da yer alan hotel ve restorantlarda komilik yaparak mesleğe başlamış. Et konularında uzman olan yarışmacı ilerleyen zamanlarda mutfak şefliğine kadar kariyerini tamamlamış.

Aynı zamanda instagram fenomeni olan Mehmet Sur şırdan ustası. Şırdancı Mehmet adında instagram hesabı vardır. Restoranına gelen müşterilerle de video çeken Şırdancı Mehmet müşterilerinin telefonlarının üzerine limon sıkıp isot attığı videolarına beğeni yağıyor. Mehmet'in takipçi sayısı her geçen gün artıyor.