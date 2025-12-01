Habertürk
Habertürk
        MasterChef'te 2. ceketin sahibi hangi yarışmacı oldu? 1 Aralık Pazartesi MasterChef kim kazandı, ceketi kim aldı?

        İkinci ceket sahibi açıklanıyor! 1 Aralık 2025 MasterChef'te ceketin sahibi kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de 1 Aralık Pazartesi akşamı kalan yarışmacılardan biri ikinci ceketin sahibi olacak. Mango ve taze biberiye kullanarak en güzel tabakları hazırlayan yarışmacılardan biri jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda ceketin sahibi olmaya hak kazanıyor. Peki, 1 Aralık Pazartesi ikinci ceketin sahibi kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 21:49 Güncelleme: 01.12.2025 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te ikinci ceket oyunu gündeme geldi. Konuk jüri Osman Sezener'in tabağını en iyi şekilde yapan yarışmacı ikinci ceketin sahibi oluyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 1 Aralık Pazartesi MasterChef ikinci ceketin sahibi açıklandı mı, kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM KAZANDI?

        MasterChef'te ilk ceketin sahibi Çağatay oldu.

        3

        MASTERCHEF İKİNCİ CEKETİN SAHİBİ KİM OLDU?

        MasterChef'te ikinci ceketin sahibi açıklandığında haberimize eklenecektir.

        4

        ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

        Sezer

        Çağatay

        Ayla

        Mert

        5

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Günün sonunda en az puanı alan Ayla MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

        6

        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef'te ödül oyununu kazanan mavi takım 150 bin TL'lik para ödülünü kazandı.

