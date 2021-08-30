MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda elenen isim belli oluyor...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?



MasterChef Türkiye'de hafta boyunca gerçekleştirilen takım oyunları sonunda kaybeden kırmızı takım eleme adaylarını belirledi. İşte o isimler: Tunahan, Tahsin, Burcu, Görkem, Hamza ve Safanur.

MASTERCHEF BU AKŞAM KİM ELENDİ?

Sevilen yarışma programında ilk elenen isim belirleniyor. Mavi takım yarışmacıları üç takım oyununu da kaybederek dokunulmazlığı da alamadı. Böylece yarışmacılar haftanın sonunda bir isme veda ediyor. 6 isim ilk olarak yaratıcılık tabağını çıkardı ve en başarılı tabakları yaparak yarışmaya devam edenler sırasıyla; Safanur, Tunahan ve Burcu oldu. Tahsin, Görkem ve Hamza son 3'e kaldı ve Danilo Şef'in tabağını yaptı. en başarılı olan Tahsin oldu. Yarışmaya ilk veda eden isim olarak Görkem'in ismi açıklandı.