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Masumiyet 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet 1. bölüm

Masumiyet dizisi birinci bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Deniz Çakır, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın yer aldığı Masumiyet dizisinden yeni fragman geldi. İşte Masumiyet 2. yeni bölüm fragmanı ve birinci bölüm özeti...

Masumiyet 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumiyet 1. bölüm

Masumiyet dizisi 1. bölümü yayınlandı. Masumiyet dizisinde; sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar. Masumiyet 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

MASUMİYET 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MASUMİYET 1. BÖLÜM ÖZETİ

24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel’dir.

Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela’nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz’ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun’un kızı İrem’le nikah masasına oturmak üzeredir.

Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar’ın karşısına bir başka anne; İlker’in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem’in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır.

Bahar’ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker’in, yalanların ve İrem’in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.

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