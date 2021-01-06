Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanında; Naci ile Gülru, Safiye'nin kapısına geliyor. İnci ile Han'ın evlendiğini öğrenen Safiye çılgına dönüyor, kafasını duvarlara vuruyor. Han, ablası Safiye'ye "Hiçbir yere gitmiyorum" diyor. Naci'nin "Hiçbir şey geçmeyecek ölüyorum ben" sözleri akıllara Naci ölecek mi sorusunu getiriyor. İşte Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı..

MASUMLAR APARTMANI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI 16. BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır.

Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.



Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.