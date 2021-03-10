Masumlar Apartmanı 25. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı 25. bölümde; İnci, Han’la karşılaşmasının ardından altüst olur. Karşısındaki sorun İnci’yi bile aşacak kadar büyük, kimseye anlatamayacağı kadar da karmaşıktır. Masumlar Apartmanı 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 25. son bölüm izleme linki...

MASUMLAR APARTMANI 25. SON BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI 25. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Han ise yine kaybetme korkusunun esiri olmuş, perişan halde İnci’nin kararını bekler. Neriman’ın evde neden olduğu bir kriz, Safiye için doğum gününü daha baştan kabusa dönüştürür.

Üstüne kimsenin bu özel günü önemsememesi Safiye’nin içindeki yaralı çocuğu iyice hırçınlaştırır, Naci de dahil herkesle gerilmesine sebep olur. Gülben ise Esat’ın çay davetinin heyecanı içindedir.

Safiye’ye yakalanmadan evden çıkmak için plan yapar. Gamze, Neriman’ın da yardımıyla Ege’nin babası Haluk’la tanışmaya gelir. Heyecanla geldiği evde hem Gamze’yi hem de diğerlerini kötü bir sürpriz bekler. İnci, Han’la ilişkilerini sadece bir şartla sürdürebileceklerini söyler. Bu şart, Han’ı hiç beklemediği yerden vurur.