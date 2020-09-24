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Masumlar Apartmanı 3. yeni bölüm fragmanı! Masumlar Apartmanı 2. bölüm özeti

Masumlar Apartmanı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı son bölümde İnci ve ailesi, Safiye’nin çırpınışlarına rağmen yeni evlerine yerleşir. Artık Han ve İnci aynı apartmandadır. Ancak hem İnci’nin Memduh’a söylediği yalanın ortaya çıkması, hem de Safiye’nin Han’ı kaybetme korkusu gerilimin artmasına neden olur. İşte Masumlar Apartman yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Masumlar Apartmanı

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir yapıt olan ve konusuyla dikkatleri çeken “Masumlar Apartmanı” dizisi son bölümü ile ekranlara geldi. İşte Masumlar Apartmanı 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

MASUMLAR APARTMANI 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI 2. BÖLÜM

İnci ve ailesi, Safiye’nin çırpınışlarına rağmen yeni evlerine yerleşir. Artık Han ve İnci aynı apartmandadır. Ancak hem İnci’nin Memduh’a söylediği yalanın ortaya çıkması, hem de Safiye’nin Han’ı kaybetme korkusu gerilimin artmasına neden olur. Buna rağmen Han ve İnci, birbirlerine yaklaşmaktan kendilerini alıkoyamaz.

Diğer yandan, ayrılığı asla kabullenmeyen Uygar, İnci’nin başını büyük bir derde sokacaktır. Senaryosunu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor

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