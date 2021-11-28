Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Matrix 4 ne zaman yayınlanacak? Matrix 4 Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? The Matrix: Resurrections fragma
ABONE OL

Matrix 4 ne zaman yayınlanacak? Matrix 4 Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? The Matrix: Resurrections fragmanı

Matrix 4 için artık heyecan dorukta. The Matrix: Resurrections adı verilen yeni filmden ilk fragman yayımlandı. İşte Keanu Reeves'in yine başrolünü üstlendiği filmin fragmanı ve yayın tarihi ile ilgili bilgiler...

Matrix 4 ne zaman yayınlanacak? Matrix 4 Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? The Matrix: Resurrections fragma

Matrix 4 için geri sayım başladı. The Matrix: Resurrections ismiyle çıkacak olan serinin dördüncü filminin ilk fragmanı yayınlandı. Peki Matrix 4 ne zaman yayınlanacak?

MATRİX 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Christina Ricci, Jessica Henwick ve Priyanka Chopra Jonas gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Matrix Resurrections, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.

İŞTE MATRIX 4'DEN İLK FRAGMAN...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

El Kızı oyuncuları kadrosu | El Kızı konusu ne, nerede çekiliyor?
TELEVİZYON El Kızı oyuncuları
Gönül Dağı oyuncuları | Her Cumartesi TRT'de! Gönül Dağı oyuncu kadrosu
TELEVİZYON Gönül Dağı dizisi oyuncuları
Aziz 5. bölüm tanıtımı: Zirveye demir attı!
TELEVİZYON 'Aziz', zirveye demir attı!
'Üç Kuruş'un 5. bölümünden ikinci ön izleme sahnesi!
TELEVİZYON 'Ben böyle bir şey görmedim!'
En 'Etkileyici' gala! Murat Cemcir, Aslıhan Malbora, Doğu Demirkol, İlker Kızmaz... - Magazin haberleri
TELEVİZYON "Hayatımda hiç böyle bir şey oynamamıştım"
26 Kasım Reyting sonuçları belli oldu! 26 Kasım Cuma AB ve toltal reyting sıralaması - GÜNCEL
TELEVİZYON 26 Kasım reyting sonuçları açıklandı!
Aziz'in 5. Bölüm tanıtımı yayınlandı! Aziz 4. bölümde neler oldu?
TELEVİZYON Aziz'in 5. Bölüm tanıtımı yayınlandı!
O Ses Türkiye MasterChef'i kim kazandı? O Ses Türkiye MasterChef ödülü ne kadar?
TELEVİZYON O Ses Türkiye MasterChef'i kim kazandı?
Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Arcane dizisi konusu nedir? Arcane karakterleri kimler?
TELEVİZYON Arcane 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Aziz dizisi hangi gün? Aziz dizisi oyuncuları ve konusu
TELEVİZYON Aziz dizisi oyuncuları ve karakterleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.