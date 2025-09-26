Mauro Icardi'den 5. gol!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk olurken, sarı-kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti.

Müsabakanın 23. dakikasında Wilfried Singo'nun sağ taraftan çalımlayarak ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta Icardi, topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.