Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'den 5. gol - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi'den 5. gol

        Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Alanyaspor maçıyla bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 22:31 Güncelleme: 26.09.2025 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mauro Icardi'den 5. gol!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk olurken, sarı-kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti.

        Müsabakanın 23. dakikasında Wilfried Singo'nun sağ taraftan çalımlayarak ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta Icardi, topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

        32 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 5. golünü attı ve gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Icardi, ligde 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 olmak üzere toplam 7 resmi müsabakada görev aldı.

        Maça 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan rekor!
        Galatasaray'dan rekor!
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        ABB'ye konser soruşturmasında 9 tutuklama talebi
        ABB'ye konser soruşturmasında 9 tutuklama talebi
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Hafta sonu yağış var mı?
        Hafta sonu yağış var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Gazze soykırımının gölgesinde
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        Bugün uzaktan boşandılar
        Bugün uzaktan boşandılar
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?