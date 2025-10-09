Mauro Icardi'den China Suárez'e: Yarın da seni seçeceğim

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, milli aranın ardından nişanlısı China Suárez ile birlikte İspanya tatiline çıktı.

Romantik paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift, bu kez aşk dolu pozlarını Madrid’den paylaştı.

Arjantinli futbolcu, sevgilisine duyduğu sevgiyi sosyal medya üzerinden dile getirerek paylaşımlarına şu notu düştü; "Yarın da seni seçeceğimin huzuruyla seni seçiyorum."

Mauro Icardi, China Suarez, özel uçakta verdiği pozlarla da dikkat çekti.

Öte yandan Wanda Nara ile olaylı bir şekilde boşanan ve velayet davası süren Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde Suarez ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görüntülenmiş ve ünlü çift, adli psikologla görüşme gerçekleştirmişti.

Fotoğraflar: Instagram