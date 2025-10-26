Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'den eleştirilere yanıt - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi'den eleştirilere yanıt

        Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, 3-1'lik Göztepe galibiyetinin ardından kendisine yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2025 - 19:46 Güncelleme: 26.10.2025 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mauro Icardi'den eleştirilere yanıt!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, açıklamalarda bulundu.

        "ELEŞTİRİLERİ GÖRÜYORUM"

        Eleştiriler hakkında konuşan Arjantinli yıldız, "Çok mutluyum. Forvet olarak gol atınca mutlu oluyorum. Daha fazla zaman almadığım bir dönemdeyim ama goller atmak, gol krallığı için mücadele etmek önemli. Eleştirileri görüyorum ama işime odaklanıyorum. Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı oyuncusu olmak hedefim. İşimi yapmaya devam edeceğim. Ancak, en önemlisi takımın kazanmasının olduğunun bilincindeyim." ifadelerini kullandı.

        Şampiyonlar Ligi hakkında konuşan deneyimli golcü, "Büyük takımlara karşı mücadele etmek çok güzel. Bu tarz maçlara iyi hazırlanmak gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde de büyük maçlara ne kadar hazır olduğumuzu gösterdik. Büyük oyunculara sahip iyi bir takımız biz. Galibiyetler için elimizden geleni yapacağız. Soyunma odasında ve kulüpte hedefimiz bu." sözlerini sarf etti.

        "BU GALİBİYETİ ONA ADIYORUZ"

        Torreira ile konuştuğunu belirten Icardi, "Lucas Torreira, babasının iyi olduğunu söyledi. Onunla konuştuk. Bu galibiyeti ona adıyoruz. Umarım en kısa sürede aramızda olur." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan geriden gelip kazandı!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Kasımpaşa'da ilk 11'ler belli oldu!
        Kasımpaşa'da ilk 11'ler belli oldu!
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu