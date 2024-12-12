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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'den taraftara mesaj! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi'den taraftara mesaj!

        Galatasaray'da sakatlığı süren Mauro Icardi, sosyal medya hesabından taraftara mesaj yolladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 20:51 Güncelleme: 12.12.2024 - 20:51
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        Icardi'den taraftara mesaj!
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        Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Mauro Icardi, taraftarlara mesaj gönderdi.

        Icardi, Malmö deplasmanına giden Galatasaray taraftarlarını ve tribününü paylaştı ve "Sizi seviyorum" ifadelerini yazdı.

        Icardi, bu paylaşımına, sarı-kırmızı kalp ve aslan emojileri de ekledi.

        Mauro Icardi'nin bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük beğeni aldı.

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