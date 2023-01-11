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Mauro Icardi, Fransa'yı salladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0'la geçerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi çılgınlığı yaşanıyor. Oyuna sonradan giren ve 1 gol 1 asistlik performansla maça damga vuran Icardi, Fransa'da da gündem oldu!

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  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    Galatasaray, hafta sonunda Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0'la geçerken Mauro Icardi sadece Türkiye'yi değil, Fransa'yı da salladı. Bonserivis PSG'de bulunan Arjantinli golcünün oyuna sonradan girdikten sonra 1 gol 1 asist yapması manşet olurken sadece Fenerbahçe maçı değil, Galatasaray kariyerindeki performansı analiz edildi. İşte FootMercato'da çıkan Mauro Icardi haberi...
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "Paris'te, eski karısı ve menajeri Wanda Nara ile yaşadığı özel aksilikler ve sıra dışı performanslardan daha fazlası arasında geçen son iki karmaşık yılından sonra inanması zor ama Mauro Icardi harika bir iş çıkarıyor.

     
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "PSG'den Galatasaray'a kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de çok iyi bir sezon geçiriyor. Yedi lig maçında 5 gol atarken 4 golün de hazırlayıcısı oldu. Galatasaray, 18. hafta sonunda sıralamada zirveye çıktı"
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "Üzücü geçen ve 13. sırada tamamlanan sezonun ardından milyonlarca taraftarın yüzünü güldüren bir geri dönüşe imza atan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'ye karşı mükemmel bir performans sergiledi"
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "Mauro Icardi de Fenerbahçe maçında 1 gol 1 asistle mükemmel oynarken mücadeleyi değerlendirdi. Arjantinli golcü "Gol attığım için mutluyum ama santrfor olarak bu benim görevim. Takımım kazandığı için mutluyum' ifadelerini kullandı"
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "Derbinin önemine değinen Icardi, 'Türkiye'ye geldiğimde en önemli maçın bunun olduğunu söylediler. Kadıköy'e bu duygularla geldim. Takım arkadaşlarım mutlu, ben de. Şu anda harika bir parti veriyoruz' dedi."
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI"

    "Icardi her oynadığında belirleyici oldu' diyor TRT Français'nın Fransız-Türk muhabiri Ahmet Rayman. "İstanbul'daki ilk başarısı Beşiktaş'a attığı 2 gol. O gerçekten büyük maçların adamı. İlk derbide iki gol attı. Fenerbahçe'ye karşı oynayıp oynamayacağı belirsizdi"
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "Galatasaray'daki son maçı Dünya Kupası öncesindeydi, Arjantin'e gitmişti, Wanda Nara ile sorunları vardı. İlk 11'deki yeri de belirsizdi. Oyuna 75. dakikada girdi, topla ilk buluşmalarından birinde belirleyici bir pas ile asist yaptı, sonrasında ise kendisi sahne aldı"
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "TÜRKİYE'DE OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

    "Taraftar gruplarının stadyumları cehenneme çevirmekten çekinmediği, hele kulüpler arasında ezeli rekabetin hüküm sürdüğü İstanbul'daki kulüplerden birine transfer olmak kolay değil. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hatta Başakşehir... Icardi için adaptasyon o kadar zor olmadı"

     
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "PSG ile hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından (30 maçta 4 gol) özgüveni keskin bir düşüş yaşadı, dibe vurdu. Galatasaray'da ise taraftarlar onu kollarını açtı"
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "50 BİN KİŞİNİN İKONU HALİNE GELDİ"

    "Taraftarlar onu Nef Stadı'nda 50 bini aşkın kişinin ikonu haline getirdi"
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "Oynanan az sayıdaki maça rağmen o kadar verimli mesajlar verdi ki, taraftarı ikna etti' diyor Rayman. 'Bugün performansından memnun olmayan tek bir taraftar bile yok. Icardi taraftarı, taraftar da onu seviyor. Bu hikaye bu yüzden güzel"
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "HERKESİN GÖNLÜNÜ FETHETTİ"

    "Türk futbolunun önde gelen menajerleri, köşe yazarları dahi Icardi konusunda hemfikir' diyor Rayman. 'Gerçerkten herkesin gönlünü fethetti. Bu çılgınca bir şey. Genelde Türkiye'deki taraftarlar, büyük isimlerden çok talepkar olurlar. Kolay kolay affetmezler"
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "Rayman, Icardi'nin Fenerbahçe maçındaki gol sevincini hatırlatarak Arjantinli santrforu 'Rock yıldızı'na benzetti. Messi'nin Bernabeu'da yaptığı gibi yaptığı gibi formasını çıkararak taraftarlara gösterdi"
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "Peki Icardi'nin geleceği ne olacak? Arjantinli, yıllık 6.75 milyon Euro'luk maaşının 750 bin Euro'luk kısmını karşılayan Galatasaray'a sadece bir sezonluğuna kiralanmış durumda"
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi'yi elinde tutmak için her şeyi yapacaktır. 'Galatasaray, Icardi'nin kiralık transferini gerçek bir başarıya dönüştürdü' diyor Rayman. 'PSG, maaşının büyük bir kısmını ödüyor. Galatasaray'daki maaş maliyeti 750 bin Euro. Icardi takıma çok çabuk adapte oldu, Galatasaray'ın onu kaybetmek isteyeceğini sanmıyorum"

     
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "Sarı-kırmızılıların bu transferi istemesi yetmiyor. Kiralama sonundaki ekonomik şartlar ve Icardi'ye gelecek teklifler çok önemli. Galatasaray, PSG'den Icardi için bir fiyat istemiş durumda"

     
  • Avrupa Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi konuşuyor! 50 bin kişinin ikonu ve... - GS haberleri

    "Icardi, PSG'den ayrılmak istiyor. Taraftar da onun gidişini bekliyor. Galatasaray'da kalır mı kalmaz mı bilinmez ama sıkı pazarlıklar yaşanacak"

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