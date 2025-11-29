Mauro Icardi'nin nafaka borçluları siciline kaydedildi

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Wanda Nara, olaylı bir şekilde ayrıldığı Mauro Icardi’yi, bir süredir Türkiye’de birlikte yaşadığı nişanlısı China Suárez ile vakit geçirip kızları Francesca ve Isabella’ya karşı babalık görevlerini yerine getirmemekle suçlamış ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürmüştü.

Arjantin basınından Amerika TV’den Guido Záffora’nın haberine göre Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki sorunlu boşanma süreci uzun süredir hukuki tartışmalara sahne oluyor. Ancak son gelişme, Wanda’nın lehine önemli bir dönüm noktası oldu.

"ICARDI İÇİN CİDDİ BİR HUKUKİ DARBE"