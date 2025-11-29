Mauro Icardi'nin nafaka borçluları siciline kaydedildi
Arjantin basınındaki haberlere göre; Mauro Icardi'nin kızlarına bir yıldır nafaka ödemediği ortaya çıktı; mahkeme ünlü futbolcuyu Nafaka Borçluları Siciline kaydederken, 600 bin dolarlık borç Wanda Nara'nın davadaki elini güçlendirdi
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Wanda Nara, olaylı bir şekilde ayrıldığı Mauro Icardi’yi, bir süredir Türkiye’de birlikte yaşadığı nişanlısı China Suárez ile vakit geçirip kızları Francesca ve Isabella’ya karşı babalık görevlerini yerine getirmemekle suçlamış ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürmüştü.
Arjantin basınından Amerika TV’den Guido Záffora’nın haberine göre Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki sorunlu boşanma süreci uzun süredir hukuki tartışmalara sahne oluyor. Ancak son gelişme, Wanda’nın lehine önemli bir dönüm noktası oldu.
"ICARDI İÇİN CİDDİ BİR HUKUKİ DARBE"
Ünlü futbolcunun, iki kızına ödemesi gereken nafakayı bir yıldır yerine getirmemesi üzerine yargı, Icardi’yi resmen Nafaka Borçluları Siciline kaydetti. Záffora, "Artık geri dönüşü yok. Bu, Icardi için ciddi bir hukuki darbe" ifadelerini kullandı.
"WANDA'NIN AMACI HER ŞEYİ ELDE ETMEK"
Kararın en dikkat çeken tarafı ise futbolcunun biriken nafaka borcunun 600.000 dolar olması. Záffora, "Bugün konuştuğumda şaşırdım. Wanda’nın amacı her şeyi elde etmek" diye ekledi.
Hukuki mücadelede ayrıca, Icardi’nin borçlular siciline girmesini önlemek amacıyla 'Rüyalar Evi' üzerinde yapılan teminat tartışmaları da öne çıktı. Ancak yargıç, bu önlemin gerçek ve etkili bir ödeme yerine geçmeyeceği kanaatine vardı.
AĞIRLAŞAN BİR HUKUKİ TABLOYLA KARŞI KARŞIYA
Bu karar, yalnızca Wanda’nın davadaki elini güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda Icardi’yi göç kısıtlamalarından milyonluk borç yüküne kadar uzanan, giderek ağırlaşan bir hukuki tabloyla karşı karşıya bırakıyor.