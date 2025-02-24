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        Haberler Magazin Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez ile birlikte derbiyi tribünde izledi - Magazin haberleri

        Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez ile birlikte derbiyi tribünde izledi

        Geçtiğimiz günlerde Arjantin'den İstanbul'a gelen Mauro Icardi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde maçı, sevgilisi China Suárez ile birlikte tribünden seyretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 23:27 Güncelleme: 24.02.2025 - 23:27
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        Derbiyi birlikte izlediler
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        Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatsa da takımına olan desteğini esirgemedi.

        Trendyol Süper Lig’in 25'inci haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için Arjantin’den İstanbul’a gelen Mauro Icardi, maçı sevgilisi China Suárez ile birlikte seyretti.

        Maç öncesinde sahaya çıkan Mauro Icardi, tüm stadyuma üçlü çekerek taraftarlarla bir araya geldi ve takımına olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

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        RAMS Park’ta oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan derbi, golsüz berabere sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray 64 puana, Fenerbahçe ise 58 puana yükseldi. İki takım arasındaki 6 puanlık fark ise değişmedi.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, İHA, AA

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