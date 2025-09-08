Mauro Icardi, Wanda Nara dövmesini kapattı

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile menajeri Wanda Nara, 2014 yılında evlenmiş ve bu evliliklerinden iki kız çocukları dünyaya gelmişti.

Çalkantılı bir birliktelik yaşayan Mauro Icardi ile Wanda Nara ihanet iddiaları ve tartışmalarla gündeme gelmiş, geçtiğimiz yıl ise evliliklerini noktalama kararı almıştı. Boşanmanın ardından ikili, zaman zaman sosyal medya üzerinden karşılıklı açıklamalarla gündemde kalmaya devam etmişti.

Yıldız futbolcu ise kısa süre içinde gönlünü Arjantinli model ve şarkıcı Chiara Suárez’e kaptırmış, çiftin nişanlandığı iddiaları da basına yansımıştı. Bir süredir Suárez ile İstanbul’da yaşayan Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkisini gözler önünde tutuyor.

Mauro Icardi, son paylaşımla ise dikkatleri üzerine çekti. Uzun yıllar evli kaldığı Wanda Nara’nın ismini koluna dövme olarak yaptıran Icardi’nin, bu dövmeyi kapattığı görüldü.

Fotoğraflar: Instagram