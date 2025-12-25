Mauro Icardi, yeni yıl yemeğinde kızlarıyla bir araya geldi
Arjantin'e giden Mauro Icardi, yeni yıl yemeğinde nişanlısı China Suarez ve kızlarıyla bir araya geldi
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara, mart ayında kamuoyuna yansıyan olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı. Ayrılığın ardından çift, kızları Francesca ve Isabella’nın velayeti konusunda sık sık karşı karşıya gelmişti.
Yeni yıl tatili için Arjantin’e giden ünlü futbolcu, nişanlısı China Suarez ile birlikte yeni yıl yemeği düzenledi.
Çift, bu buluşmaya dair anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımlar arasında Mauro Icardi’nin kızları Francesca Icardi ile Isabella Icardi ile bir araya geldiği fotoğraflar da yer aldı.