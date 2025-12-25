Mauro Icardi, yeni yıl yemeğinde kızlarıyla bir araya geldi

Açık Ve Net - 24 Aralık 2025 (Uçakta Dakika Dakika Neler Yaşandı?)

Libya'nın askeri yönetimini taşıyan uçak nasıl düştü? İlk sinyalden son temasa... Ne oldu? Elektrik arızasının kaynağı ne, düşmeye sebep olan o mu? Kaza dışı ihtimaller hangi denklemle ilişkilendiriliyor? Bahçeli neyi ''düşündürücü'' buldu? Libya'nın aske