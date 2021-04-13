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Maveraya Yolculuk dizisi konusu ne? TRT 1 Maveraya Yolculuk dizisi oyuncuları kim?

İslam dini için on bir aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayı boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Maveraya Yolculuk dizisi araştırılıyor. İlk bölümü 12 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen Maveraya Yolculuk dizisi dizi severler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Peki, Maveraya Yolculuk dizisi konusu ne? TRT 1 Maveraya Yolculuk dizisi oyuncuları kim?

Maveraya Yolculuk dizisi konusu ne? TRT 1 Maveraya Yolculuk dizisi oyuncuları kim?

Büyük Türk mutasavvıfı Hoca Ahmed Yesevî'nin hayatını ve dönemini ele alan Maveraya Yolculuk dizisi ilk bölümüyle dün 23.45'te ekrana geldi. TRT 1'in Ramazan ayı boyunca yayınlayacağı Maveraya Yolculuk dizisinin yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor. Son bölümü 12 Mayıs 2021'de yayınlanacak olan Maveraya Yolculuk dizisi konusu ne? TRT 1 Maveraya Yolculuk dizisi oyuncuları kim?

MAVERAYA YOLCULUK DİZİSİ KONUSU NE?

“Mavera” Hâce Ahmed Yesevi’nin destansı hikayesini anlatan 'Mavera' dizisi Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’de TRT 1 ekranlarında olacak. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor. Hâce’nin hikmetli nefesi; insanların ruhuna dokundukça, saflar belirginleşiyor. Bir tarafta onu Bağdat’tan göndermek isteyenlerin kurduğu fitne mahfili; diğer tarafta ise Hâce Ahmed’in “Alp” bileğiyle koruyup, “Eren” yüreğiyle kucaklayacağı insanlar…

MAVERAYA YOLCULUK DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Korel Cezayirli
Görkem Sevindik
Tansel Önge
Sinan Tuzcu
Hasan Küçükçetin
Ferit Kaya
Adrian Can
Evren Erler
Mehmet Korhan Fırat
Nusret Çetinel
Erdem Ergüney
Nur Berfin Çiroğlu
Dilara Yeşilyaprak
Recep Usta
Sedat Mert
Muharrem Özcan
Demircan Kaçel
Handan Yıldırım
Haydar Köyel
Atilla Öner
Arben Akış
Volkan Uygun
Alper Türedi
Şükran Karanlık
Alkan Kızılırmak
Zara

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