Büyük Türk mutasavvıfı Hoca Ahmed Yesevî'nin hayatını ve dönemini ele alan Maveraya Yolculuk dizisi ilk bölümüyle dün 23.45'te ekrana geldi. TRT 1'in Ramazan ayı boyunca yayınlayacağı Maveraya Yolculuk dizisinin yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor. Son bölümü 12 Mayıs 2021'de yayınlanacak olan Maveraya Yolculuk dizisi konusu ne? TRT 1 Maveraya Yolculuk dizisi oyuncuları kim?

MAVERAYA YOLCULUK DİZİSİ KONUSU NE?

“Mavera” Hâce Ahmed Yesevi’nin destansı hikayesini anlatan 'Mavera' dizisi Ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45’de TRT 1 ekranlarında olacak. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hace Ahmed Yesevi’nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat’ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor. Hâce’nin hikmetli nefesi; insanların ruhuna dokundukça, saflar belirginleşiyor. Bir tarafta onu Bağdat’tan göndermek isteyenlerin kurduğu fitne mahfili; diğer tarafta ise Hâce Ahmed’in “Alp” bileğiyle koruyup, “Eren” yüreğiyle kucaklayacağı insanlar…

MAVERAYA YOLCULUK DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Korel Cezayirli

Görkem Sevindik

Tansel Önge

Sinan Tuzcu

Hasan Küçükçetin

Ferit Kaya

Adrian Can

Evren Erler

Mehmet Korhan Fırat

Nusret Çetinel

Erdem Ergüney

Nur Berfin Çiroğlu

Dilara Yeşilyaprak

Recep Usta

Sedat Mert

Muharrem Özcan

Demircan Kaçel

Handan Yıldırım

Haydar Köyel

Atilla Öner

Arben Akış

Volkan Uygun

Alper Türedi

Şükran Karanlık

Alkan Kızılırmak

Zara