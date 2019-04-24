Türkiye'nin dört bir yanından çocukların ‘Mavi Balina' oyunu yüzünden intihar ettiği haberleri gelirken, aileler endişe etmeye başladı. Hayatını kaybeden bazı çocukların bilgisayar ve akıllı cep telefonunun dahi olmaması ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ, Mavi Balina'yı tüm yönleriyle araştırdı. Van'da yürütülen ve Türkiye'nin tek resmi 'Mavi Balina' soruşturması olan 14 yaşındaki Sevda'nın intiharıyla ilgili dosyadaki detaylara da ulaştı.

ÖLÜM TARİHLERİNİ ELLERİNE YAZMIŞLAR



Tarih 2 Nisan 2019, yer Van. Saat 13.45'te polise Akköprü Kayalıkları'na çıkan kızların intihara kalkıştığı ihbarı geldi. Bir dakika sonra olay yerine ilk ekip helikopterle ulaştı.

Saatler 14.12'yi gösterdiğinde Sevda Erkaçmaz, müzakereci polisler ve rehber öğretmenine rağmen ikna olmayarak intihar etti.

Yeğeni S.E. de intihar edecekken polis tarafından son anda engellendi. Sevda Erkaçmaz ve S.E.'nin olaydan 4 gün önce ellerine ölüm tarihleri olarak 02.04.2019 tarihini yazdıkları tespit edildi.

"ÇOCUK ŞARTLANMIŞTI"



Van'da ‘Mavi Balina' soruşturmasını yürüten Van Emniyeti Çocuk Şube Müdürü Selçuk Sungur olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Bizim için kara bir gündü, hiçbir zaman unutamayacağımız günlerden biriydi. Emniyet teşkilatına bir ihbar geldi. Gelen ihbarın içeriği şu şekildeydi. Mavi Balina oyunu oynayan çocukların Van'da Akköprü Kayalıkları diye tabir edilen yüksek kayalıkların sarp kayalıkların olduğu yerden, intihar etme eğiliminde olduğuna bildiriliyordu. Siz de tahmin edebilirsiniz ki zamana karşı bir yarış başlatmış olduk çünkü ihbarın içeriği bizde çok ciddi bir konunun olduğunu hissettirdi. Okul yönetiminden rehber öğretmenine ulaştık. Maalesef üzülerek söylüyorum, 14.12'de çocuğumuz ikna edilemedi, öğretmeni tarafından ikna edilemedi orada bulunan herkes tarafından ikna edilemedi. Çocuğumuz şartlanmıştı bizim anladığımız kadarıyla ve eylemini gerçekleştirdi o üzücü hadiseyi orada yaşamış olduk."

KENDİNİ İLETİŞİME KAPATTI



Selçuk Sungur, intihar eden Sevda için "Kızımızın gözleri iletişime kapalı, göz teması yok, kendisine hitap edilen her şeye kapalı, hem olay anında hem olay öncesinde kendisini soyutladığına dair bilgilerimiz var" dedi.

"DİĞER ÇOCUKLARI ARAŞTIRMAYA BAŞLADIK"



"İhbarda bizi çocuklar kelimesi hareketlendirdi, biz orda gördüğümüzde tek çocuk vardı ama ihbarda çocuklar kelimesi geçiyordu" diyen Sungur, "Üzücü bir hadise yaşadık ancak üzücü başka hadiseler yaşamamak için orada zamana karşı yarışımız vardı refleks göstermek zorundaydık, diğer çocuğun da kim olduğunu öğrenmek için ihbarcı ile temasa geçtik. Sonradan öğrendik ki ihbarcı çocuk da bu oyunu oynayanlardan bir tanesi, inanmış bir şekilde 155'i arayıp polisi bilgilendirmesinin sebebi de, daha önce kendi aralarında bu konuyu konuştuklarından eylemi gerçekleştirme kararlılıklarından haberdar olmalarıydı. Biz bu ikinci çocuğu tespit ettikten sonra, aynı vakayı gerçekleştirmemesi için kendisiyle görüşmelere başladık. Diğer bir çocuğun daha yine aynı noktada aynı tarihte, hayatına son vermek istediğine dair kararlılığını bize anlatmıştı o çocuk kim olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.

BU SORUŞTURMA BİZİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ



Selçuk Sungur, daha önce böyle bir soruşturma yapmadıklarını söyleyerek "Bu soruşturma bizi dehşete düşürdü' dedi.

10 ÇOCUK DAHA İNTİHARDAN KURTARILDI



Yürütülen soruşturmada, aynı oyunu oynayan ve intihar eğiliminde olan 10 çocuk daha tespit edildi. Bu çocuklar okullarından alınarak koruma altına alındı.

"BU BİR OYUN DEĞİL ÇOCUKLARI İNTİHARA GÖTÜREN EMİRLER ZİNCİRİ"



Van İl Emniyet Müdürü Suat Ekici de iki çocuğun intihara kalkışacağı ihbarının ardından hemen helikopter kaldırdıklarını kaydederek "İlgili birimlerimiz çocuk şubeden ve diğer ilgili birimlerimiz olay yerine geçti ve diğer kurumları da harekete geçirdik. Ambulans, itfaiye, AFAD, fakat olay yerine gider gitmez, Sevda kızımız atlamak suretiyle intihar etti. Allahtan rahmet diliyorum kendisine. Akrabası olan diğer çocuğu da intihar etmek üzereyken ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde kurtardı" dedi.

Ekici, Mavi Balina ile ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Olayın derinlemesine bakınca tabi uzman arkadaşlarımız Mavi Balina bu bir oyun değil esasında, herkes oyun olarak biliyor. Fakat bu çocuklarımızı, gençlerimizi intihara sürükleyen bir emirler zinciri. Bu çocukların Mavi Balina'ya da temas ettiklerini fark ettik, çok hızlı bir şekilde bu çocuklarla irtibatlı diğer çocuklarımıza ulaştık ve aynı şekilde mavi balina ile tanıştıkları, maalesef ve aynı yola girdiklerini tespit ettik... Bir kısmı yurtta ve bir kısmı ailelerinin yanında korumaya alındı. Biz bu noktada ilimizdeki gerekli tedbirleri alıyoruz... Böyle olayların yaşanmaması adına bu çocuklarımızın, bu gençlerimizin oyun olarak görünen fakat asla bir oyun olmadığı ve çocuklarımızı gençlerimizi intihara sürükleyen bir emirler zinciri olduğu noktasında tespitimizi de söylüyoruz..."

ÖLÜM EMİRLERİNİ İNTERNETTEN ALMIŞLAR



Koruma altına alınan çocuklar Mavi Balina ve intiharla ilgili çarpıcı bilgiler verdi:

1. Çocuk: "Sevda'nın ve S.E.'nin internete girip Mavi Balina oynadığını da hiç görmedim. Sevda ve S.'nin benim günlüğümü görmüş olabileceğini düşünüyorum. Benim günlüğümde Mavi Balina ile ilgili toplam 50 görev yazıyordu. Sevda ve S. de internetten bakıp komutları defterine yazıyordu. Ben en son bu görevlerden birisi olan ‘eline mavi balina çiz' görevini yerine getirecektim. Ancak annem bulaşık yıkarken görür diyerek bu görevi son görev olan intihara bir gün kala çizerim diye o görevi yerine getirmedim. Sevda, hatırlayamadığım bir gün görevlerinin kaybolduğunu söyleyip benden görevleri istedi. Ben Youtube'dan bulup görevleri Sevda'ya verdim. Sevda, S.'ye görevler hakkında bilgi verdi. S.E. de Sevda'dan aldığı bu görevleri yapmaya başladı."

"HALAM SEVDA İLE İNTİHARA KARARA VERDİK, KORKTUĞUMU SÖYLEYEMEDİM"



2. Çocuk: "Halam intihar etti, 2 ay önce Mavi Balina oyununu oynadım. İlk görevi yaptım, ilk görev koluma F57 yazmaktı. Yazdıktan sonra arkadaşlarım tarafından fark edildi. Mavi Balina oyununun görevi olduğunu bilen bir arkadaşım beni öğretmene söyledi. Bunun üzerine ailem çağrıldı, bilgi verildi. Oyunu oynamaktaki amacım, halam Sevda ile konuştuk, babasının ölümünden sonra ölümden sonraki hayatı merak ettiğini bana söyledi. Ben de bu durumu merak ettim ve oynamaya başladım. Fakat internette okuduklarımdan sonra ve öğretmenin bilgilendirmesi üzerine tekrar oynamadım. Sevda'nın da oynadığına şahit olmadım. Sevda'nın ‘o düşündüklerimizi tekrar düşünebilir miyiz?' demesi üzerine ben de kırmamak için 'olabilir' dedim ve intihar için Haziran'ı kararlaştırdık. Sevda ile bir iki gün sonra tekrar konuştuk. İntihar planımızı Mayıs'a çekmeye beni ikna etti. Sonra tekrar konuşup ilk okul günü, okuldan çıkışta yapmaya karar verdik. Ben ilk başta merak ediyordum. Ancak sonra korktum. Fakat bunu Sevda'ya söyleyemedim. Sevda 'vazgeçmedin değil mi' diye benden teyit aldı. Korktuğum ve bana kızacağını düşündüğüm için istemediğimi söyleyemedim. Salı günü okulda kendisinde bir farklılık olduğunu hisseden arkadaşlarım, sürekli sorması üzerine G. ve B.'ye intihar edeceğimizi söyledim."

ÖLEN KIZIN AĞABEYİ: ÖLÜME GÖTÜRECEK BİR OYUN OLDUĞUNU BİLMİYORDUK



Sevda Erkaçmaz'ın acılı ağabeyi Haluk Erkaçmaz, "Sadece bir oyundan ibaret diye duymuştuk, bunun böyle ölüme kadar götürecek bir oyun olduğunu bilmiyorduk. Sevda'nın ne bilgisayarı vardı ne de akıllı cep telefonu" dedi. Koruma altına alınan S.E. ve T.E.'nin annesi olan Zahide E. de "Son dönemde kızım S.E. sakin bir şekilde 'anne ben büyüdüm kendi banyomu yapabilirim' diyordu. Oysa bu zamana kadar onu ben banyo ettiriyordum" dedi.

ÇOCUKLARIN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI



Koruma altına alınan çocukların tedavilerini yürüten Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Uzman Doktor Sefa Coşkun da, "Van'da geçen haftalar tatsız bir olay yaşandı ve o vakaları ilk gören bendim. Kişiler daha çok bu oyuna sosyal medya aracılığıyla bir link üzerinden girdiklerini ifade ediyorlar. Herhangi bir kişi bu oyunu oynamak istediğinde bu oyuna ulaşılabilen herhangi bir platformda bu oyunlar yok, o yüzden sanırım bu kişiler daha çok seçilmiş kişiler oluyor. Verilere baktığımızda da ve buradaki vakalarda da, buna uyumlu şeyler gördük. Sıklıkla bu vakalar 10-14 yaşlarında olan çocuklar, genellikle kız çocuklarında bunu daha sık görülüyor. Bu kız çocuklarında depresyon tanısı konmasa bile depresif bir semptomların uzun süredir devam ettiği gözlemlendi" dedi.

TEHLİKE ALGISI KALKIYOR



Çocuk Psikiyatrisi Uzman Doktor Sefa Coşkun şu bilgileri verdi:

"Bu oyun, her adımda biraz daha zorlaşıyor, her yaptığınız adımda biraz daha zorlaştığında, bu tehlike algısının bozulduğunu yani bir önceki adımda, tehlikeyi atlattığınızda bir sonraki adımda tehlikeyi atlatmanız için daha kolay olduğunu ödül mekanizmasını biraz tetiklediğini, yani sosyal ortamda da bu yalnız olan çocukların işte '15. bölüme geçtim, 20. bölümdeyim' deyip biraz statü kazanma durumu olduğunu görüyoruz."

AİLELER DİKKAT!



Coşkun, ailelere de önemli uyarılarda bulundu:

"Ailelerimizin önemli olan dikkat etmeleri gereken şey, internet kullanımına dikkat etmeliler, uzun süre kullanımına ve güvenli internet kullanılmasına dikkat etmeliler. Çocuklarındaki ani değişikliklere, davranış değişikliklerine karşı hassas olmalılar. İnternet kullanımı haricinde de, onlarla iyi vakit geçirmek, sosyal olarak onlara destek olmak, yakın bir ilişki kurmak, bu hastalar için bu kişiler için daha da önemli oluyor. Ayrıca aileler, kendilerine zarar verici davranışları olan, belirgin bir kişilik değişikliği olan çocuğunda belirgin bir farklılık hissettiğinde bir çocuk psikiyatrisinden yardım almalarını tavsiye ederim."